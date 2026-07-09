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        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 21:46 Güncelleme:
        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi.

        Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dayanıklılık çalışması ve geçiş oyunu ile sona erdi.

        Karadeniz ekibi, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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