Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dayanıklılık çalışması ve geçiş oyunu ile sona erdi. Karadeniz ekibi, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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