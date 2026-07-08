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        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 21:42 Güncelleme:
        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanında oyuncular kor çalışması yaptı.

        Akşam antrenmanına teknik ısınmayla başlayan bordo-mavililer, pas ve dar alan çalışmaları gerçekleştirdi.

        Karadeniz ekibi, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Trabzonspor'un yeni transferi Aral Şimşir de akşam antrenmanında yer aldı.

        Öte yandan antrenman öncesi futbol okulları da tesisleri ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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