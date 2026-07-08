Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanında oyuncular kor çalışması yaptı.
Akşam antrenmanına teknik ısınmayla başlayan bordo-mavililer, pas ve dar alan çalışmaları gerçekleştirdi.
Karadeniz ekibi, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Trabzonspor'un yeni transferi Aral Şimşir de akşam antrenmanında yer aldı.
Öte yandan antrenman öncesi futbol okulları da tesisleri ziyaret etti.
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