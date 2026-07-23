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        Trabzonspor, yurt dışı kampı için Avusturya'ya gitti

        Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışında gerçekleştireceği kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 10:38 Güncelleme:
        Trabzonspor, yurt dışı kampı için Avusturya'ya gitti

        Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışında gerçekleştireceği kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir araya gelen bordo-mavili kafile, Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Salzburg Havalimanı'na hareket etti.

        Daha sonra kara yoluyla kamp yapacağı Schladming kasabasına gidecek Karadeniz ekibinin kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:


        Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Erol Can Çolak, Mustafa Eskihellaç, Sidny Lopes Cabral, Wagner Pina, Mustafa Kuzey Akçay, Samet Akaydin, Ali Şahin Yılmaz, Ahmet Berat Tekke, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Cenk Özkacar, Arseniy Batagov, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol-Folcarelli, Melih Kabasakal, Ernest Muçi, Ruslan Malinovskyi, Oğuzhan Ertem, Yiğithan Çubukçu, Thierry Karadeniz, Metehan Mimaroğlu, Noah Saviolo, Doğuhan Aral Şimşir, Umut Nayir, Paul Onuachu ve Denis Draguş yer aldı.

        Kendi tesislerinde 6 Temmuz'da toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayan bordo-mavililer, Schladming kasabasında 11 günlük kamp yapacak.





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