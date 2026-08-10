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        Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 21:45 Güncelleme:
        Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dayanıklılık çalışması yaptı.

        Bordo-mavililer, antrenmanı dar alanda oyun çalışmasıyla tamamladı.

        Trabzonspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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