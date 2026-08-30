Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzonspor'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Trabzonspor'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Trabzonspor, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 14:12 Güncelleme:
        Trabzonspor'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Trabzonspor, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.

        Kulübün mesajında, "Bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiğimiz büyük mücadelenin zaferle taçlandığı 30 Ağustos'un 104. yıl dönümünde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesine yer verildi.

        Öte yandan kulübün sosyal medya hesabından teknik direktör Fatih Tekke ve futbolcuların Türk bayrağının önünde çektirdiği fotoğraf, "Büyük zaferin 104. yılında, şanlı Türk Bayrağı'nın altında" notuyla paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Marmara'daki 185 mikro depremle ilgili önemli açıklama!
        Marmara'daki 185 mikro depremle ilgili önemli açıklama!
        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!
        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Osimhen G.Saray'ın her şeyi"
        "Osimhen G.Saray'ın her şeyi"
        Altı ayda zafer çıkmadı
        Altı ayda zafer çıkmadı
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        Verilen kararlar doğru mu?
        Verilen kararlar doğru mu?
        Ünlü oyuncu ilk albümünü çıkardı
        Ünlü oyuncu ilk albümünü çıkardı

        Benzer Haberler

        Trabzon'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlandı
        Trabzon'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlandı
        76 yıllık hayat hikayesi 'Değişmeyenler'de kayıt altına alındı
        76 yıllık hayat hikayesi 'Değişmeyenler'de kayıt altına alındı
        Sahil yolu kenarında fındık kurutma mesaisi
        Sahil yolu kenarında fındık kurutma mesaisi
        Trabzonspor'da gözler Onuachu'da
        Trabzonspor'da gözler Onuachu'da
        Salah transferinin Trabzon'a turizm ve tanıtım katkısı bekleniyor Trabzon B...
        Salah transferinin Trabzon'a turizm ve tanıtım katkısı bekleniyor Trabzon B...
        Trabzon'da drift yapan iki sürücüye 281 bin lira ceza
        Trabzon'da drift yapan iki sürücüye 281 bin lira ceza