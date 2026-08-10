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        Trabzonspor'un net borcunun 5,9 milyar lira olduğu açıklandı

        Trabzonspor Kulübünün, 31 Mayıs 2026 itibarıyla net borcunun 5,9 milyar lira olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 19:05 Güncelleme:
        Trabzonspor'un net borcunun 5,9 milyar lira olduğu açıklandı

        Trabzonspor Kulübünün, 31 Mayıs 2026 itibarıyla net borcunun 5,9 milyar lira olduğu bildirildi.

        Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemine ilişkin mali tablolarının Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) açıklandığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

        "Söz konusu mali tablolarımız incelendiğinde, kısa ve uzun vadeli borçlar toplamından 2,1 milyar lira tutarındaki dönen varlıklar, enflasyon muhasebesi kaynaklı herhangi bir nakit çıkışı gerektirmeyecek olan 2,7 milyar lira ile ilişkili taraf işlemleri netleştirildiğinde, şirketimizin 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla net borcunun 5,9 milyar lira olduğu görülecektir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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