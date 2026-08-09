Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzonspor'un Salah için hazırladığı video sosyal medyada ilgi gördü

        Trabzonspor'un Salah için hazırladığı video sosyal medyada ilgi gördü

        Trabzonspor'un yeni transferi Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah için hazırladığı video, sosyal medyada beğeni topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 15:20 Güncelleme:
        Trabzonspor'un Salah için hazırladığı video sosyal medyada ilgi gördü

        Trabzonspor'un yeni transferi Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah için hazırladığı video, sosyal medyada beğeni topladı.

        Bordo-mavili kulübün, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan videoda, Karadenizli yaşlı bir kadının, rüyasında Salah'ın Trabzonspor'a transfer olduğunu görmesi ve bunun üzerine futbolcu için sofra hazırlaması konu edildi.

        Videoda Salah, kuymak, karalahana sarması, mısır ekmeği, tereyağı ve kaygana gibi yöresel lezzetlerin yer aldığı kahvaltı sofrasına konuk oldu.

        Karadenizli kadının Salah'ı elleriyle beslediği videoda, bölgenin misafirperverliğine de vurgu yapıldı.

        "Rüyada görürsünüz diyenler, bizde rüyalar gerçek olur" notuyla paylaşılan video, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

        Video, kısa sürede binlerce kez paylaşılırken çok sayıda beğeni aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çarşaf giyip husumetlisini vurdu! Takside kelepçe!
        Çarşaf giyip husumetlisini vurdu! Takside kelepçe!
        Ablasını kurtarmaya çalışan Arif, kurtarılamadı
        Ablasını kurtarmaya çalışan Arif, kurtarılamadı
        Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması planını reddetti
        Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması planını reddetti
        İran: ABD ile müzakere yürütmüyoruz
        İran: ABD ile müzakere yürütmüyoruz
        Lokomotiv'den Batrakov açıklaması!
        Lokomotiv'den Batrakov açıklaması!
        Vahşetin ifadesi! Bedriye Karaçay'ın katilinden kan donduran itiraf!
        Vahşetin ifadesi! Bedriye Karaçay'ın katilinden kan donduran itiraf!
        Fenerbahçe'den Ueda'ya resmi teklif!
        Fenerbahçe'den Ueda'ya resmi teklif!
        Beşiktaş'a Gineli santrfor!
        Beşiktaş'a Gineli santrfor!
        Biden'ın kanserinin yayıldığı açıklandı
        Biden'ın kanserinin yayıldığı açıklandı
        Mücteba Hamaney'in "ilk videosu" gizemi bitirmedi
        Mücteba Hamaney'in "ilk videosu" gizemi bitirmedi
        Ünlülerden Cansever'e veda
        Ünlülerden Cansever'e veda
        Görme engelli kişi metro raylarına düştü!
        Görme engelli kişi metro raylarına düştü!
        Onu tanımak neredeyse imkansız
        Onu tanımak neredeyse imkansız
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Pentagon'dan mühimmat stoku için hamle
        Pentagon'dan mühimmat stoku için hamle
        Takipçilerine tepki: Asıl ben sizi istemiyorum!
        Takipçilerine tepki: Asıl ben sizi istemiyorum!
        Bir kültürümüz hızla aşınıyor
        Bir kültürümüz hızla aşınıyor
        Bu manzara mantık sınırlarını zorluyor!
        Bu manzara mantık sınırlarını zorluyor!
        "Annelikte başarısız oldum"
        "Annelikte başarısız oldum"
        Dikkatinizi sonuna kadar zorlayacak 10 bulmaca!
        Dikkatinizi sonuna kadar zorlayacak 10 bulmaca!

        Benzer Haberler

        Başkan Genç Mısır televizyonuna Trabzon'u anlattı
        Başkan Genç Mısır televizyonuna Trabzon'u anlattı
        GÜNCELLEME- Artvin açıklarında bulunan insansız deniz aracı olduğu değerlen...
        GÜNCELLEME- Artvin açıklarında bulunan insansız deniz aracı olduğu değerlen...
        Yavruları için otomobilin peşinden koşan anne kedinin imdadına itfaiye yeti...
        Yavruları için otomobilin peşinden koşan anne kedinin imdadına itfaiye yeti...
        Çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu
        Çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu
        'Drakula' böceği Karadeniz'de yayılıyor Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği,...
        'Drakula' böceği Karadeniz'de yayılıyor Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği,...
        Karadeniz turizminde 'Salah' etkisi
        Karadeniz turizminde 'Salah' etkisi