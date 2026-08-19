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        Trabzonspor'un Salah'a sürpriz videosu sosyal medyada beğeni topladı

        Trabzonspor'un, İngiltere'den gelen Muhammed Salah hayranı çocuğun Mısırlı futbolcuyla buluşmasına ilişkin hazırladığı video sosyal medyada beğeni topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 23:32 Güncelleme:
        Trabzonspor'un Salah'a sürpriz videosu sosyal medyada beğeni topladı

        Trabzonspor'un, İngiltere'den gelen Muhammed Salah hayranı çocuğun Mısırlı futbolcuyla buluşmasına ilişkin hazırladığı video sosyal medyada beğeni topladı.

        Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından "Bir kulüpten daha fazlası" başlığıyla paylaşılan videoda, İngiltere'de yaşayan çocuk ve ailesinin Türk Hava Yolları'na ait uçakla Trabzon'a gelişi yer aldı.

        Trabzonspor'un antrenmanını ziyaret eden çocuk, Salah ve Onana'ya selam vererek futbolculara sürpriz yaptı.

        Edinilen bilgiye göre, Salah'ın Liverpool'da forma giydiği dönemde maçlarını ve antrenmanlarını takip ederek kendisini ziyaret eden çocuk, bordo-mavili kulüp yetkililerince futbolcudan habersiz Trabzon'a getirildi.

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        Çocuğun Trabzonspor antrenmanında Salah ile buluştuğu anlar, kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

        Video, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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