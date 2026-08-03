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        Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki orman yangınına müdahale ediliyor

        Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 18:56 Güncelleme:
        Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki orman yangınına müdahale ediliyor

        Tunceli’deki Munzur Vadisi Milli Parkı’nda ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Milli parkın Venk köprüsü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi, jandarma ve Munzur Arama Kurtarma ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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