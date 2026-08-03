Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki orman yangınına müdahale ediliyor

Tunceli’deki Munzur Vadisi Milli Parkı’nda ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.



Milli parkın Venk köprüsü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi, jandarma ve Munzur Arama Kurtarma ekipleri yönlendirildi.



Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

