Tunceli'de 5 gün süren "MamekiFest" sona erdi
Tunceli'de 5 gün boyunca çeşitli etkinliklerin düzenlendiği MamekiFest, şarkıcı Koray Avcı'nın konseriyle sona erdi.
Tunceli'de 5 gün boyunca çeşitli etkinliklerin düzenlendiği MamekiFest, şarkıcı Koray Avcı’nın konseriyle sona erdi.
Valilik, Tunceli Belediyesi ve kentteki çeşitli kamu kurumlarının işbirliğiyle düzenlenen festival, 15 Temmuz Şehitler ve Mameki parklarında gerçekleştirildi.
Festivalin son gününde sahne alan Avcı, seslendirdiği şarkılarla dinleyicilere güzel anlar yaşatırken konsere gelenler de şarkılara eşlik ederek eğlendi.
Konseri, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ile eşi Nazlı Aygöl, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş dinledi.
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