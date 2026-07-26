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        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Tunceli'de uçurumdan Munzur Çayı'na düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Tunceli'de uçurumdan Munzur Çayı'na düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Tunceli'de yaklaşık 200 metrelik uçurumdan Munzur Çayı'na düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 23:07 Güncelleme:
        Tunceli'de uçurumdan Munzur Çayı'na düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Tunceli'de yaklaşık 200 metrelik uçurumdan Munzur Çayı'na düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Barge yolunda kontrolden çıktı.

        Yaklaşık 200 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobil, daha sonra Munzur Çayı'na düştü.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, Munzur Arama Kurtarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan 2 yaralı, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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