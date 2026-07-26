Tunceli'de uçurumdan Munzur Çayı'na düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Tunceli'de yaklaşık 200 metrelik uçurumdan Munzur Çayı'na düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Barge yolunda kontrolden çıktı. Yaklaşık 200 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobil, daha sonra Munzur Çayı'na düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, Munzur Arama Kurtarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan 2 yaralı, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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