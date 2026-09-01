Banaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlandı

Etkinliğe AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul da katıldı.

Banaz Kaymakamı Musa Kazım Çelik ve Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı tarafından sahne alan sanatçılara Uşak kilimi hediye edildi.

Banaz Müftüsü Muhsin Yıldız'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı'ndan Mersin'deki Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi.

Banaz Kaymakamlığı ve Banaz Belediyesi işbirliğiyle Kültürpark'ta düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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