Uşak'ta apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Uşak'ın Banaz ilçesinde 6 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Giriş: 01.09.2026 - 22:03 Güncelleme:
Uşak'ın Banaz ilçesinde 6 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Cumhuriyet Mahallesi Başaran Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, çatıda hasar meydana geldi.
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