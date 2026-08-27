Uşak'ta firari dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı

Bu kapsamda "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 15 yıl 5 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A'nın, Kurtuluş Mahallesi Acun Sokak'taki bir adreste saklandığı belirlendi.

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