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        Uşak'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 21:30 Güncelleme:
        Uşak'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda kentte olduğu tespit edilen firari Y.Ç, belirlenen adreste yakalandı.

        Hükümlünün sorgusunda "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirtildi.

        Y.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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