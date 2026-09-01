Uşak'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda kentte olduğu tespit edilen firari Y.Ç, belirlenen adreste yakalandı.
Hükümlünün sorgusunda "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirtildi.
Y.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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