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        Uşak'ta hastane bahçesinde çorba ikramı başladı

        Uşak Valiliği öncülüğünde yürütülen "Şefkat Ekipleri Projesi" kapsamında hastane bahçesinde çorba ikramı başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 12:58 Güncelleme:
        Uşak'ta hastane bahçesinde çorba ikramı başladı

        Uşak Valiliği öncülüğünde yürütülen "Şefkat Ekipleri Projesi" kapsamında hastane bahçesinde çorba ikramı başlatıldı.

        Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinikler girişinde çorba standı kuruldu.


        Uygulamanın ilk gününde çorba dağıtım alanını ziyaret eden Uşak Valisi Serdar Kartal, vatandaşlara çorba ikram etti.


        Vatandaşlarla sohbet eden Kartal, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.


        Bugün başlayan uygulama kapsamında her gün 10.00-11.00 saatlerinde hasta ve hasta yakınlarına çorba ikramında bulunulacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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