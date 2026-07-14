Uşak'ta hastane bahçesinde çorba ikramı başladı
Uşak Valiliği öncülüğünde yürütülen "Şefkat Ekipleri Projesi" kapsamında hastane bahçesinde çorba ikramı başlatıldı.
Uşak Valiliği öncülüğünde yürütülen "Şefkat Ekipleri Projesi" kapsamında hastane bahçesinde çorba ikramı başlatıldı.
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinikler girişinde çorba standı kuruldu.
Uygulamanın ilk gününde çorba dağıtım alanını ziyaret eden Uşak Valisi Serdar Kartal, vatandaşlara çorba ikram etti.
Vatandaşlarla sohbet eden Kartal, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.
Bugün başlayan uygulama kapsamında her gün 10.00-11.00 saatlerinde hasta ve hasta yakınlarına çorba ikramında bulunulacak.
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