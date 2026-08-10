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        Uşak'ta kamyona çarpan yolcu otobüsünün muavini hastanede öldü

        Uşak'ta dün yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu ağır yaralanan muavin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 12:44 Güncelleme:
        Uşak'ta kamyona çarpan yolcu otobüsünün muavini hastanede öldü

        Uşak'ta dün yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu ağır yaralanan muavin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kazanın ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan muavin Ali İhsan Polat (43), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kazada yaralanan 7 kişi ise hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

        Gözaltına alınan otobüs sürücüsü H.A, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        H.A. (49) yönetimindeki 38 EP 467 plakalı yolcu otobüsü, dün Uşak-İzmir kara yolunun Ürünköy mevkisinde M.D. (45) idaresindeki 80 AAC 821 plakalı kamyona arkadan çarpmış, kazada muavin Ali İhsan Polat ile 7 yolcu yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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