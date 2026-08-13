Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Uşak'ta kuyumcu soygununa ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı

        Uşak'ta kuyumcu soygununa ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı

        Uşak'ta kuyumcu soygununa ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 14:28 Güncelleme:
        Uşak'ta kuyumcu soygununa ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı

        Uşak'ta kuyumcu soygununa ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerden S.G. (28) emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Y. (37), B.A. (30) ve B.P. (23) adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Şüphelilerin ifadesinde soygunu yapmadıklarını öne sürdüğü öğrenildi.

        Özdemir Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bir kuyumcuda 13 Ağustos'ta gece saatlerinde soygun yapılmış, olayın ardından 4 şüpheli İstanbul'da gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi!
        Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi!
        4 kadının bindiği bot devrildi! 1 kişiden acı haber!
        4 kadının bindiği bot devrildi! 1 kişiden acı haber!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Tartışmalı Ferrari rekor kırdı
        Tartışmalı Ferrari rekor kırdı
        Ceuta'ya geçmeye çalışan 100'ü aşkın kişi gözaltına alındı
        Ceuta'ya geçmeye çalışan 100'ü aşkın kişi gözaltına alındı
        "Salah'ı alsaydık Vlahovic'i alamazdık"
        "Salah'ı alsaydık Vlahovic'i alamazdık"
        'Fırat'ın katili kadın kılığında kaçtı' iddiası! Aileden şoke eden suçlama!
        'Fırat'ın katili kadın kılığında kaçtı' iddiası! Aileden şoke eden suçlama!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        10 ton gıda imha edildi
        10 ton gıda imha edildi
        Sahne sırası Beşiktaş'ta!
        Sahne sırası Beşiktaş'ta!
        Modem dolandırıcılığı operasyonu!
        Modem dolandırıcılığı operasyonu!
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        Alihan Kuriş tutuklandı
        Alihan Kuriş tutuklandı
        Esad gitti, Moskova uçağı doldu
        Esad gitti, Moskova uçağı doldu
        Halı sahada bir facia daha! Fenalaştı, hastanede öldü!
        Halı sahada bir facia daha! Fenalaştı, hastanede öldü!
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        Ümit Besen’in kızı evlendi
        Ümit Besen’in kızı evlendi
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        140 yıllık hayalin sonuçları
        140 yıllık hayalin sonuçları
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da

        Benzer Haberler

        Uşak'ta inşa edilecek öğretmenevi ve akşam sanat okulunun temeli atıldı
        Uşak'ta inşa edilecek öğretmenevi ve akşam sanat okulunun temeli atıldı
        Uşak'ta öğretmenevi ve akşam sanat okulu binasının temeli atıldı
        Uşak'ta öğretmenevi ve akşam sanat okulu binasının temeli atıldı
        Uşak'ta 5 bin 958 kutu tarihi geçmiş hayvansal ilaç ele geçirildi
        Uşak'ta 5 bin 958 kutu tarihi geçmiş hayvansal ilaç ele geçirildi
        Uşak'ta meşelik ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altında
        Uşak'ta meşelik ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altında
        Uşakspor'da Enes de tamam
        Uşakspor'da Enes de tamam
        Uşak'ta meşelik ve makilik alanda yangın
        Uşak'ta meşelik ve makilik alanda yangın