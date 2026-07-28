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        Uşak'ta meşelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Uşak'ın Eşme ilçesinde meşelik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 21:49 Güncelleme:
        Uşak'ta meşelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Uşak'ın Eşme ilçesinde meşelik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Köseler köyü yakınlarında meşelik alanda dün akşam saatlerinde başlayan yangına, ekipler gece boyu karadan müdahale etti.

        Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.


        Bölgedeki çalışmalar sürüyor.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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