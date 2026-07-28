Uşak'ta meşelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Uşak'ın Eşme ilçesinde meşelik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Giriş: 28.07.2026 - 21:49 Güncelleme:
Uşak'ın Eşme ilçesinde meşelik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Köseler köyü yakınlarında meşelik alanda dün akşam saatlerinde başlayan yangına, ekipler gece boyu karadan müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki çalışmalar sürüyor.
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