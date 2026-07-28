Uşak'ta meşelik ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Uşak'ın Eşme ilçesinde meşelik ve makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Uşak'ın Eşme ilçesinde meşelik ve makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kayalı köyü yakınlarında dün başlayan ve rüzgarın da etkisiyle meşelik alana sıçrayan yangına müdahale gece boyunca sürdü.
Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kayalı köyü yakınlarında makilik alanda dün akşam saatlerinde başlayan yangın meşelik alana sıçramıştı.
Yangına 5 helikopter, 11 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi ve çok sayıda ekiple müdahale edilmişti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.