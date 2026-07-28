Uşak'ta meşelik ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangına 5 helikopter, 11 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi ve çok sayıda ekiple müdahale edilmişti.

Kayalı köyü yakınlarında dün başlayan ve rüzgarın da etkisiyle meşelik alana sıçrayan yangına müdahale gece boyunca sürdü.

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