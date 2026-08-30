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        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Uşak'ta "Milli Mücadele, Zafer ve Gençlik Günleri" devam ediyor

        Uşak'ta "Milli Mücadele, Zafer ve Gençlik Günleri" devam ediyor

        Uşak Valiliği tarafından düzenlenen "Milli Mücadele, Zafer ve Gençlik Günleri" etkinlikleri sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 00:31 Güncelleme:
        Uşak'ta "Milli Mücadele, Zafer ve Gençlik Günleri" devam ediyor

        Uşak Valiliği tarafından düzenlenen "Milli Mücadele, Zafer ve Gençlik Günleri" etkinlikleri sürüyor.

        Uşak Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikler kapsamında Mavi Gri müzik grubu sahne aldı.

        Sevilen şarkılarını Uşaklılar için seslendiren grup, performansıyla vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

        Konser alanını dolduran gençler ve vatandaşlar da grubun seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

        Öte yandan, Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan'a, eşi Güven Özkan tarafından evliliklerinin 22. yıl dönümü dolayısıyla çiçek takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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