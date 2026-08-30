Uşak'ta "Milli Mücadele, Zafer ve Gençlik Günleri" devam ediyor

Öte yandan, Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan'a, eşi Güven Özkan tarafından evliliklerinin 22. yıl dönümü dolayısıyla çiçek takdim edildi.

Konser alanını dolduran gençler ve vatandaşlar da grubun seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Uşak Valiliği tarafından düzenlenen "Milli Mücadele, Zafer ve Gençlik Günleri" etkinlikleri sürüyor.

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