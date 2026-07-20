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        Uşak'ta otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı

        Uşak'ın Sivaslı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki biri bebek 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 15:47 Güncelleme:
        Uşak'ta otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı

        Uşak'ın Sivaslı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki biri bebek 3 kişi yaralandı.

        E.Ç. (54) yönetimindeki 15 EL 954 plakalı otomobil, Salmanlar köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki K.Y. (31) ve A.Y. (1), ambulansla Sivaslı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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