Uşak'ta otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki biri bebek 3 kişi yaralandı. E.Ç. (54) yönetimindeki 15 EL 954 plakalı otomobil, Salmanlar köyü yakınlarında şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki K.Y. (31) ve A.Y. (1), ambulansla Sivaslı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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