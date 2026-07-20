Uşak'ta otomobilin aydınlatma direğine ve kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.



i.A. (27) yönetimindeki 64 ACR 030 plakalı otomobil, Hakkı Yağcı Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı.



Daha sonra kaldırımda bekleyen Ş.C.E. (19), B.D. (33) ve M.D.D'ye (20) çarpan otomobil, caddedeki iki iş yerinin kaldırıma koyduğu malzemelere çarparak durabildi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan otomobildeki Z.A. (18) ile Ş.C.E, B.D. ve M.D.D. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sürücü de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.







