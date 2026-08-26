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        Uşak'ta refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Uşak'ta refüje çarpan otomobildeki 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 23:04 Güncelleme:
        Uşak'ta refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Uşak'ta refüje çarpan otomobildeki 2 kişi tedavi altına alındı.

        İ.Ş. (49) idaresindeki 45 TG 482 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi İstiklal Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak durdu.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sürücü ile otomobildeki yolcu eşi K.Ş. (41) yaralandı.

        Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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