AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Van'da ziyaretlerde bulundu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Özellikle devletimizin güvenlik kaynaklarıyla iş birliği ve büyük bir uyum içerisinde yakın gelecekte Meclis çatısı altında bu hedefimizi sonuca ulaştırabilecek adımları atma konusunda daha hızlı istişareleri gerçekleştirme arzusu içerisindeyiz. Burada herkese büyük görev ve sorumluluk düşüyor." dedi.



Zorlu, Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen "12. Ulupamir Kültür Şöleni" programının ardından Latifiye Mahallesi'ndeki Seyyid Fehim Arvasi ve Hamza Camisi'ni ziyaret etti.



Van Valiliğine geçerek Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'yı ziyaret eden Zorlu, daha sonra kent merkezinde esnaf ve vatandaşlarla görüştü.



Son olarak AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Zorlu, Van'a kadim ortak tarihi ilgilendiren önemli bir buluşma için geldiğini söyledi.



Ulupamir Mahallesi'nde büyük bir katılım ve coşkuyla düzenlenen şölende Kırgızlarla bir araya geldiklerini belirten Zorlu, "Kırgız kardeşlerimizin dışında Van sınırları dahilinde aslında büyük gönül coğrafyamızdan gelen başka kardeşlerimizin olduğunu da görme fırsatım oldu. Örneğin Güney Azerbaycan'dan, başka coğrafyalardan gelen kardeşlerimiz var. Bu bakımdan bu bölgeye geldiğimiz zaman bir gerçeği aslında hep birlikte görmüş oluyoruz. Türkiye'nin içerisinde de bir gönül coğrafyamız var ve biz bunları işledikçe, fark ettikçe aslında bizi Anadolu'dan Kafkaslara, Balkanlar'dan Orta Asya'ya kadar bağlayan çok büyük bir coğrafyanın parçası olduğunu görüyoruz." diye konuştu.



Terörsüz Türkiye sürecine dikkati çeken Zorlu, "Van, Cumhurbaşkanımızın 21. yüzyılı Türk Dünyası asrı yapma hedefinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu birlikteliği sağlamak için Türkiye ve coğrafyamızda Terörsüz Türkiye ve bölge hedefine odaklanmış durumdayız. Çok dikkatli bir biçimde özellikle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gelişmeleri soğukkanlılıkla takip ederek, milli birliğimizi, kardeşliğimizi taçlandırmaya, tahkim etmeye gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.



Bu anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilgili komisyonun vazifesini tamamladığını ve ortak raporun açıklandığını dile getiren Zorlu, şöyle devam etti:



"Özellikle devletimizin güvenlik kaynaklarıyla iş birliği ve büyük bir uyum içerisinde yakın gelecekte Meclis çatısı altında bu hedefimizi sonuca ulaştırabilecek adımları atma konusunda daha hızlı istişareleri gerçekleştirme arzusu içerisindeyiz. Burada herkese büyük görev ve sorumluluk düşüyor. Çünkü bölgemiz başta olmak üzere Türkiye'mizi yakından ilgilendiren, etkileyen bu terör belasına karşı 86 milyon yurttaşımız birlik ve beraberlik içinde karşı durduğumuz takdirde sonuca ulaşacağız. Bu sonuca ulaştığımızda inanıyorum ki Van'da olduğu gibi ülkemizin her bölgesinde başta ticaret ve ekonomi olmak üzere vatandaşlarımız çok daha umut dolu yarınlara ilerlemeye devam edecektir."



- "Türkiye'nin olduğu yerde mutlaka iş birliği ve kardeşlik hukukundan izler vardır"



Türkiye'nin özellikle NATO zirvesinin ardından bir gerçeği daha dünyaya gösterdiğini vurgulayan Zorlu, "Türkiye'nin olduğu bir platformda her zaman barış, güven ve huzur arayışları mümkündür. Türkiye'nin olduğu yerde mutlaka iş birliği ve kardeşlik hukukundan izler vardır. Türkiye'nin olduğu yerde mutlaka diplomasinin ayakta kaldığını görmekteyiz. İşte bu, Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinin, güçlü devletle tecessüm etmesi sayesinde hayata geçmektedir." şeklinde konuştu.



Van'da yapılması planlanan tramvay hattı projesine de değinen Zorlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Son Sapanca kampımızda sayın milletvekillerimiz Van'ın önemli problemlerini bizzat Sayın Cumhurbaşkanımıza iletme fırsatı buldular. Özellikle tramvay projesi konusunda Cumhurbaşkanımızın bu yönde Sayın Ulaştırma Bakanımıza da bir talimatları oldu. Milletvekillerimiz, il başkanımız bunu yakından takip edecekler ve Van'daki kardeşlerimize bu tramvayı hep birlikte kazandıralım istiyoruz. Şu anda iki milletvekilimiz var. Yaklaşan 2028 seçimlerinde inanıyorum ki bunu en az iki katına çıkaracağız. Rabbim birliğimizi daim etsin. Bu güzel topraklarda güzel hizmetlerle, vazifelerle buluştursun."



AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas da ziyaretlerinden dolayı Zorlu'ya teşekkür etti.

