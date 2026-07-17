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        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Van ve Hakkari'deki temaslarını değerlendirdi:

        AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Van ve Hakkari'deki temaslarını değerlendirdi:

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Türkiye'mizde, Van'ımızda, Hakkari'mizde ve çevre illerimizde terörden değil, barıştan, huzurdan, gelişmeden ve icraattan bahsedeceğiz bundan sonra. Bu bizim en büyük dileğimiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 23:36 Güncelleme:
        AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Van ve Hakkari'deki temaslarını değerlendirdi:

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Türkiye'mizde, Van'ımızda, Hakkari'mizde ve çevre illerimizde terörden değil, barıştan, huzurdan, gelişmeden ve icraattan bahsedeceğiz bundan sonra. Bu bizim en büyük dileğimiz." dedi.

        Van ve Hakkari'de iki gün boyunca temaslarda bulunan Ercan, gerçekleştirdiği ziyaretleri AA muhabirine değerlendirdi.

        Dolu dolu programlar gerçekleştirdiklerini belirten Ercan, Terörsüz Türkiye sürecinin tüm etkilerini ve yansımalarını en güzel şekliyle her iki ilde de gördüklerini söyledi.

        Bunun tüm Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerinde de aynı şekilde olduğunu düşündüklerini dile getiren Ercan, dün Hakkari'deki Başçelan Yaylası'nda büyük bir kadın şenliği düzenlediklerini hatırlattı.

        - "Kadınlarımızın halayları, zılgıtları eşliğinde eğlencelerine şahit oluyoruz"

        Söz konusu yaylalarda çok kısa bir süre önce maalesef terör örgütlerinin kol gezdiğini ve o dönemlerde terörden bahsedildiğini aktaran Ercan, şunları kaydetti:

        "Ama bugün artık kadınlarımızın halayları, zılgıtları eşliğinde eğlencelerine şahit oluyoruz. Rabb'im bu günleri daim eylesin. Bir daha bu topraklarda terörden bahsetmek istemiyoruz. Van'da da Terörsüz Türkiye ile ilgili büyük bir kadın buluşması gerçekleştirdik. Kıymetli vekillerimiz, il başkanlığımız, il yönetim kurulu üyelerimiz, teşkilatımız, STK'lerimiz, kadın davetlilerimizin katılımıyla güzel bir program gerçekleştirdik. Burada da gördük ki aslında önemli olan, kadınlar bu işe 'tamam' derse Allah'ın izniyle Terörsüz Türkiye süreci ülkemizde her daim hakim olacak. Türkiye'mizde, Van'ımızda, Hakkari'mizde ve çevre illerimizde terörden değil, barıştan, huzurdan, gelişmeden ve icraattan bahsedeceğiz bundan sonra. Bu bizim en büyük dileğimiz. Gelecek nesillere, evlatlarımıza çok daha güzel bir Türkiye bırakmak en büyük hedefimiz."

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit aileleri ve gazilere büyük hassasiyet gösterdiğini anlatan Ercan, teşkilatlara da bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi talimatının verildiğini ifade etti.

        Şehitlerin hatırasını incitmeyecek, gazilerin de hassasiyetlerini gözeterek Terörsüz Türkiye sürecini sürdüreceklerini vurgulayan Ercan, "Artık şehit haberi almak istemiyoruz, daha fazla gazimizin olmasını istemiyoruz. Bundan dolayı Terörsüz Türkiye sürecinde birlik ve beraberlik içinde tüm vatandaşlarımızla, hiçbir dışarıdan gelen oyuna kanmadan, dış mihrakların aldatmacalarına inanmadan bu süreci inşallah hep birlikte yürüteceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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