AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Van'da konuştu:

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Bizler artık Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle tek bir Türkiye'yiz, tek bir milletiz. Hep beraber Türkiye'mizin dünya lideri olma hedefi doğrultusunda her zaman canla başla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.





AK Parti Van Kadın Kolları Başkanlığınca Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Terörsüz Türkiye Buluşması" paneli, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Halk oyunları gösterisi ve sinevizyon gösterimiyle devam eden panelde konuşan Ercan, Van'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Van'da 2011'de meydana gelen depremlere değinen Ercan, devletin kentte neredeyse tüm kurumlarıyla gece gündüz demeden çalışarak yeni bir şehir inşa ettiğini belirtti.



Depremin izlerinin tamamen silindiğini ifade eden Ercan, "Bu, dünya üzerinde herhangi bir hükümetin kolay kolay gerçekleştirebileceği bir başarı değil ama hükümetimiz, bakanlarımız bu başarıları gösteriyorsa, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, işte o sizlerin gayretleriyle, emekleriyle gerçekleşiyor. Sizler bu emekleri göstermeseydiniz, hükümetimizin, bakanlarımızın ve Cumhurbaşkanımızın arkasında durmasaydınız, hani Sayın Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz akşamı, 'Ben milletimin gücünden başka bir güç tanımıyorum.' dedi ya işte sizler bu gücün sahiplerisiniz kıymetli kardeşlerim." diye konuştu.





- "Bu hizmetleri tek tek, kapı kapı anlatmak zorundayız"



Ercan, Van'da önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bu hizmetleri tek tek, kapı kapı, hane hane dolaşarak, gönüllere girerek anlatmamız gerekiyor. Başka çaremiz yok. Hastaneler, okullar, aile ve kadın merkezlerimiz yapılıyor. Daha birçok hizmet hayata geçiriliyor. 'Acaba halkımız bu hizmetleri görmüyor mu?' dedim. Neden seçim sonuçlarına bunu istediğimiz gibi yansıtamadık? Sanırım biraz da bizlerin eksiği var kıymetli kardeşlerim. Bu eksikliği giderecek olan da yalnızca sizlersiniz, AK kadınlarımız. Bu hizmetleri tek tek, kapı kapı anlatmak zorundayız."



"Terörsüz Türkiye" sürecinin özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri için önemli imkanlar ve fırsatlar sağlayacağını dile getiren Ercan, artık Van'ın terörle değil, turizmle anılacağını ifade etti.



- "Türkiye'miz milli savunma alanında zaten dünyada ilk sıralarda"



Van'ın gelişmiş bilim merkezleri, sanayisi ve endüstrisiyle gelecek yıllarda adından söz ettireceğini belirten Ercan, şöyle konuştu:



"Kıymetli kardeşlerim, lütfen farklı mecraların sizleri aldatmasına, yanıltmasına izin vermeyin. Eğer Terörsüz Türkiye sürecinde bir başarı varsa, bu evvel Allah'ın izniyle, sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleri sayesindedir. Bizler artık Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle tek bir Türkiye'yiz, tek bir milletiz. Hep beraber Türkiye'mizin dünya lideri olma hedefi doğrultusunda her zaman canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'miz milli savunma alanında zaten dünyada ilk sıralarda ama yetmez. Artık her konuda lider olma vasfını taşımamız gerekiyor. Dolayısıyla bunu da ancak sizlerle, bizlerle, Terörsüz Türkiye sürecini el ele vererek devam ettirmekle başarabiliriz kıymetli kardeşlerim. Allah'ın izniyle bu dönemde bir daha şehit haberleri, gazi haberleri gelmesin. Diğer yandan da hiçbir zaman şehit ailelerimizi, gazilerimizi ve onların hatıralarını incitecek bir şey yapmadan, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde, birbirimizin hukukunu koruyarak Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte yazacağız inşallah."



AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas ise "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine değinerek, birlik ve beraberlik içerisinde ülkenin geleceği için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.



AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Alparslan da anlamlı programa ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Daha sonra panel, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumla sürdü.



Oturumda konuşan Ercan, kadınların geçmişte eğitim, siyaset ve çalışma hayatında çeşitli engellerle karşılaştığına dikkati çekerek, hükümetleri döneminde kadınlara tanınan haklar ve kadınların her alanda daha etkin ve söz sahibi olması amacıyla yapılan çalışmaları anlattı.



AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu da geçmişte uygulanan bazı politikaların sona erdirildiğini, Kürtçe dilinin kullanımına yönelik birçok düzenleme yapıldığını hatırlattı.



Kürtçe yayın, kültürel faaliyetler, ana dilde hizmetler ve farklı alanlarda yapılan düzenlemelerden bahseden Türkmenoğlu, devletin bölgenin gelişimi için önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini kaydetti.



AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, AK Parti hükümetleri döneminde hayata geçirilen çalışmalar ile "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yürütülen çalışmaların önemine değindi.



Orhan'ın Kürtçe kaside okumasıyla sona eren panele, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Tülay Kaynarca, teşkilat mensupları ve kadınlar katıldı.

