Geleceğin ziraatçıları uygulamalı eğitimlerle mesleğe hazırlanıyor

EMRE ILIKAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Ziraat Fakültesi öğrencileri, yaz stajlarını fakülte bünyesindeki seralar, meyve bahçeleri ve uygulama tarlalarında gerçekleştirerek teorik bilgilerini pratiğe dönüştürüyor.



Kuruluşundan bu yana çok sayıda öğrenci yetiştiren fakülte, aradan geçen sürede akademik ve fiziki altyapısını güçlendirerek bölgenin tarımsal gelişimine katkı sunan önemli eğitim merkezlerinden biri haline geldi.



Profesör ve doçentlerin de aralarında bulunduğu 85 akademisyenin görev yaptığı fakültede öğrenciler, derslerde edindikleri teorik bilgileri kampüs içindeki uygulama alanlarında pratiğe dönüştürme imkanı buluyor.



Bugüne kadar yaklaşık 5 bin 500 mezun veren fakültede eğitim gören öğrenciler, 20 dönümlük tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesi, yerel buğday çeşitlerinin korunduğu deneme tarlaları ile seralarda uygulamalı eğitim alıyor.



Yaz dönemi stajlarını da bu alanlarda yapan öğrenciler, ekimden hasada kadar üretimin tüm aşamalarını yerinde görerek mesleki deneyim kazanıyor.



Uygulama çalışmaları kapsamında bölgenin iklim koşullarına uygun, kuraklığa, soğuğa ve hastalıklara dayanıklı, yüksek verimli buğday çeşitleri üzerinde incelemelerde bulunan öğrenciler, seralarda yetiştirilen sebze ve meyvelerin bakımını gerçekleştiriyor.



Meyve bahçelerinde budama ve ilaçlama çalışmalarına da katılan öğrenciler, tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesinde lavanta, ekinezya, sarı kantaron, ölmez otu, melisa, civanperçemi, kekik, ada çayı, nane gibi bitkilerin yetiştirilmesi ve bakımı konusunda uygulamalı eğitim görüyor.



Öğrenciler, bu sayede mezun olmadan önce hem üretim süreçlerini yakından tanıyor hem de sahada karşılaşabilecekleri sorunlara çözüm üretecek bilgi ve deneyim kazanıyor.



- "Her bölümün kendine ait uygulama alanı bulunuyor"



Van YYÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk, AA muhabirine, fakültede yalnızca teorik eğitim vermekle yetinmediklerini, öğrencilerin uygulamalı eğitimlerle mesleğe en iyi şekilde hazırlanmasını amaçladıklarını söyledi.



Fakültenin güçlü akademik kadrosuyla eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Tunçtürk, öğrencilerin kampüs içerisindeki uygulama alanlarında üretimin her aşamasını birebir deneyimleme fırsatı bulduğunu ifade etti.



Tarımsal üretimin uygulamayla öğrenilebilen bir alan olduğunu anlatan Tunçtürk, şunları kaydetti:



"Fakültemiz 42 yıllık köklü bir fakültedir. Eğitim öğretim döneminde derslerimizi teorik olarak yürütüyor, uygulamalarını ise tarla bitkileri deneme alanlarında, meyve ve sebze bahçelerinde gerçekleştiriyoruz. Her bölümün kendine ait uygulama alanı bulunuyor. Ziraat eğitimi sadece teorik bilgiyle sınırlı değil. Öğrencilerin edindikleri bilgileri uygulamalı olarak pekiştirmesi çok önemli. Son yıllarda yaşanan savaşlar, iklim değişikliği ve kuraklık da bunu açıkça gösterdi. Geleceğin en önemli iki alanı enerji ve gıda olacak. Bu nedenle tarım sektörü ve gıda üretimi her geçen gün daha da stratejik hale geliyor. Ziraat mühendisliğinin geleceğin mesleklerinden biri olduğuna inanıyoruz. Buradan mezun olan öğrencilerimiz ülkemizin farklı bölgelerinde tarım sektörüne önemli katkılar sağlıyor. Tarla Bitkileri Bölümü'nde yaklaşık 20 dönümlük uygulama alanımız bulunuyor. Çalışmalarımız ilkbaharla birlikte başlıyor."



- "Başarılı öğrencileri fakültemizi tercih etmeye davet ediyorum"



Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin haftada dört saat mesleki uygulama dersleri kapsamında bu alanlarda eğitim aldığını anlatan Tunçtürk, "Öğrencilerimiz ayrıca eğitim yılının sonunda 30 iş günlük stajlarını fakültemizde gerçekleştiriyor. Burada tohum ekiminden fide dikimine, sulama tekniklerinden ilaçlamaya, hasattan ağaç budamaya kadar bir ziraat mühendisinin bilmesi gereken tüm uygulamaları öğretim üyelerimizin rehberliğinde birebir öğreniyor. Böylece mezun olduklarında mesleki deneyim kazanmış ziraat mühendisleri olarak meslek hayatına başlıyor. Tarımı ve ziraatı seven, başarılı öğrencileri fakültemizi tercih etmeye davet ediyorum. Burada hem teorik eğitim alacak hem de öğrendikleri bilgileri arazide uygulamalı olarak görme fırsatı bulacaklar." diye konuştu.



- "Uygulama ve staj imkanı açısından oldukça güçlü"



Muş'tan gelen 4. sınıf öğrencisi Gamze Aydın ise Van YYÜ Ziraat Fakültesinin güçlü akademik kadrosu ve uygulamalı eğitim olanaklarıyla diğer üniversitelerden ayrıştığını dile getirdi.



Bu nedenle fakülteyi tercih ettiğini söyleyen Aydın, "Tarla, bağ ve bahçe işlerini seven biriyim. Bu nedenle Ziraat Mühendisliği Bölümünü tercih ettim. Şu an ziraat mühendisi adayı olarak eğitimime devam ediyorum. Üniversitemiz, birçok üniversiteye kıyasla uygulamalı eğitim olanakları açısından oldukça güçlü. Bu nedenle fakültemizi tercih edecek öğrencilere gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Öğretim üyelerimiz ve dekanımızın desteğiyle sahada uygulamalı eğitim alıyor, derslerde edindiğimiz teorik bilgileri sahada uygulama fırsatı buluyoruz." dedi.



- "Teorik olarak öğrendiğimiz bilgileri burada uygulamalı olarak görüyoruz"



Tarla Bitkileri Bölümü 3. sınıf öğrencisi Özgür Karatay da "Örneğin, teorik derslerde öğrendiğimiz bir ilacın bitkilere nasıl uygulandığını arazide birebir gözlemleyebiliyor ve uygulayabiliyoruz. Bu, bizim için büyük bir avantaj. Her üniversitede bu tür imkanlar bulunmuyor. Bize her konuda destek olan ve uygulamalı eğitimi en iyi şekilde almamız için emek veren tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Son sınıf öğrencisi Delal Arsen de yapılan çalışmaları sahada görmenin güzel bir deneyim olduğunu belirterek, "Bu sayede öğrendiklerimizi daha iyi pekiştiriyoruz. Bence bu uygulamalı eğitim hepimizin mesleki gelişimine çok önemli katkı sağlıyor ve mezun olduğumuzda bizi bir adım önde başlatıyor." dedi.

