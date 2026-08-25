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        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Hakkari'de 19 kilo 675 gram uyuşturucu ve 3 bin 491 sentetik hap ele geçirildi

        Hakkari'de 19 kilo 675 gram uyuşturucu ve 3 bin 491 sentetik hap ele geçirildi

        Hakkari'de düzenlenen operasyonda 16 kilo 681 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 994 gram eroin ve 3 bin 491 sentetik hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 17:46 Güncelleme:
        Hakkari'de 19 kilo 675 gram uyuşturucu ve 3 bin 491 sentetik hap ele geçirildi

        Hakkari'de düzenlenen operasyonda 16 kilo 681 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 994 gram eroin ve 3 bin 491 sentetik hap ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İran'dan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine, Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile 34. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Kayalar Hudut Tabur Komutanlığı ekiplerince ortak çalışma yürütüldü.

        Arazide yapılan çalışmada iki çuvalda 16 kilo 681 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 994 gram eroin ve 3 bin 491 sentetik hap bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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