Hakkari'de otomobilin alev alması sonucu 3 kişi yaralandı

Yüksekova Sanayi Sitesi yakınlarındaki akaryakıt istasyonunda M.A. yönetimindeki 30 AAG 756 plakalı otomobil, yakıt aldıktan sonra hareket ettiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda yakıt aldıktan sonra hareket eden otomobilin alev alması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.

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