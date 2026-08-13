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        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Kadim Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Aslan'dan "çerçeve yasa"ya destek açıklaması:

        Kadim Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Aslan'dan "çerçeve yasa"ya destek açıklaması:

        Kadim Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Rasim Aslan, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"u kararlılıkla desteklediklerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 17:30 Güncelleme:
        Kadim Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Aslan'dan "çerçeve yasa"ya destek açıklaması:

        Kadim Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Rasim Aslan, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"u kararlılıkla desteklediklerini açıkladı.

        Aslan yaptığı yazılı açıklamada, uzun süredir üzerinde çalışılan "Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik sürecin hukuki temellerini oluşturan ve TBMM Genel Kurulunda kabul edilen "çerçeve yasa"yı olumlu, stratejik ve hayırlı bir adım olarak gördüklerini belirtti.

        Federasyon olarak bu iradenin destekçisi olduklarını ifade eden Aslan, şunları kaydetti:

        "Köklü tarihi mirasımız ve toplumsal sorumluluk bilincimizle ülkemizin iç barışını, istikrarını ve refahını doğrudan ilgilendiren, milli dayanışmayı hedefleyen bu gelişmeleri büyük bir dikkat, hassasiyet ve umutla takip etmekteyiz. Devletimizin sorumluluk ve rehberliğinde şekillenen bu barış ve istikrar iradesine bundan sonra da katma değer sağlamaya hazır olduğumuzu beyan ederken, sürecin sağlıklı, sürdürülebilir ve kalıcı bir başarıya ulaşması adına devlet ricalinden ve tüm paydaşlardan beklentilerimizi kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Bu beyan ve adımlar bir sonuç değil ülkemizin bütün bileşenleriyle kardeşliği, birliği, huzuru, refahı, demokratikleşmeyi ve temel insani hukuk normlarını hayata geçirecek umut verici bir başlangıçtır."

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        Sürecin, toplumun tüm dinamiklerini ve bölgenin köklü kanaat önderlerini kapsayacak şekilde, şeffaf ve rasyonel bir diyalog mekanizmasıyla yürütülmesini beklediklerini belirten Aslan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Tüm yapısal adımların evrensel hukuk ilkeleri, anayasal güvenceler ve meşru siyaset zemini temelinde atılması, toplumsal, hukuksal hakların anayasal güvence altına alınması toplumsal güvenin tesisi için oldukça önemlidir. Sosyoekonomik kalkınma hamlesiyle güvenlik ortamının kalıcı hale gelmesini destekleyecek, ülkemiz ve bölgemiz gençliğine istihdam sağlayacak, tarım, hayvancılık ve sanayi yatırımlarını artıracak somut bir ekonomik kalkınma planının eş zamanlı olarak devreye alınmasını öngörüyoruz. Toplumsal uzlaşı ve gönül birliğimiz için geçmişin kırgınlıklarını onaracak, adaleti ve hakkaniyeti gözetecek toplumsal rehabilitasyon çalışmalarına hız verilmesini, dil, kültür ve kardeşlik bağlarımızı pekiştirecek yapıcı söylemlerin gönül birliğiyle savunulmasını talep ediyoruz."

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        Devletin bekası ve milletin huzuru için dün olduğu gibi gelecekte de her türlü yapıcı rolü üstlenmeye hazır olduklarını kaydeden Aslan, "Bu süreçte elini taşın altına koyan, barış ve kardeşlik iklimi için sorumluluk üstlenen ve irade gösteren tüm devlet adamlarımıza, siyasi aktörlere ve aziz milletimize teşekkürü bir borç biliriz. Müreffeh, kararlı ve kenetlenmiş bir Türkiye idealiyle, sürecin tüm paydaşlar için hayırlara vesile olmasını temenni ederiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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