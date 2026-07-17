Muş'ta akarsuya düşen iki kardeşten biri öldü, diğeri aranıyor
Muş'un Bulanık ilçesinde akarsuya düşen iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri için arama çalışmaları sürüyor.
Muş'un Bulanık ilçesinde akarsuya düşen iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri için arama çalışmaları sürüyor.
Yazbaşı köyü yakınlarında bir ailenin 8 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğu, henüz bilinmeyen nedenle akarsuya düştü.
Yakınları tarafından sudan çıkarılan 8 yaşındaki kız çocuğu, sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Akıntıya kapılarak gözden kaybolan 6 yaşındaki erkek çocuğun bulunması için jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince bölgede arama kurtarma çalışması yürütülüyor.
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