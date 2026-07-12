Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Şarkıcı Buray, Van Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

        Şarkıcı Buray, Van Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

        Şarkıcı Buray, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 15:12 Güncelleme:
        Şarkıcı Buray, Van Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

        Şarkıcı Buray, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da sahne aldı.

        Atatürk Kültür Parkı'nda organize edilen konsere gelenler, güvenlik ekiplerince yapılan üst aramasının ardından alana alındı.


        Alanı dolduran hayranlarıyla buluşan Buray, sevilen eserlerini seslendirdi.

        Kansere gelen vatandaşların şarkılarına eşlik ettiği Buray, konser sonunda dinleyicileri selamlayarak sahneden ayrıldı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Haluk Levent gözaltına alındı
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz açık
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz açık
        Kahreden kaza! Bir aile yok oldu!
        Kahreden kaza! Bir aile yok oldu!
        "İlk amacımız Şampiyonlar Ligi"
        "İlk amacımız Şampiyonlar Ligi"
        Korkunç saldırı! İki ablasını boğmaya çalıştı!
        Korkunç saldırı! İki ablasını boğmaya çalıştı!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Souvenirs d'İlber
        Souvenirs d'İlber
        ABD'li Senatör hayatını kaybetti
        ABD'li Senatör hayatını kaybetti
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Brezilyalı temizlik işçisinin Türkiye aşkı
        Brezilyalı temizlik işçisinin Türkiye aşkı
        6 ayda 434 milyon liralık madeni para cebe girdi
        6 ayda 434 milyon liralık madeni para cebe girdi
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Pazarlık payını artıracak
        Pazarlık payını artıracak
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Yıllarca fark etmeden izlemişiz!
        Yıllarca fark etmeden izlemişiz!
        En dikkatli gözler bile bazı farkları kaçırıyor!
        En dikkatli gözler bile bazı farkları kaçırıyor!
        Geceleri battaniye aratan rotalar!
        Geceleri battaniye aratan rotalar!

        Benzer Haberler

        Van'ın Erciş ilçesinde iş yeri yangını
        Van'ın Erciş ilçesinde iş yeri yangını
        Van Kültür Yolu Festivali kapsamında etkinlikler düzenlendi
        Van Kültür Yolu Festivali kapsamında etkinlikler düzenlendi
        Van'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne renkli başlangıç
        Van'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne renkli başlangıç
        Yoğun yağışlar Van Gölü Havzası'nda kuraklık riskini azalttı
        Yoğun yağışlar Van Gölü Havzası'nda kuraklık riskini azalttı
        Devlet desteğiyle aldığı hayvanlarının sayısını 10 yılda 10 kat artırdı
        Devlet desteğiyle aldığı hayvanlarının sayısını 10 yılda 10 kat artırdı
        Van'da "Türkiye Kültür Yolu Festivali" başladı
        Van'da "Türkiye Kültür Yolu Festivali" başladı