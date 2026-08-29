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        Tahran ile Van arasında direkt uçak seferleri başladı

        Van ile İran'ın başkenti Tahran arasında başlatılan uçak seferlerinin ilki bugün gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 22:00 Güncelleme:
        Tahran ile Van arasında direkt uçak seferleri başladı

        Van ile İran'ın başkenti Tahran arasında başlatılan uçak seferlerinin ilki bugün gerçekleştirildi.

        Tahran Havalimanı'ndan saat 18.00'de kalkan özel hava yolu şirketine ait yolcu uçağı 19.30'da Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yaptı.

        Uçaktan inen yolcular Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necdet Takva, Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş ve yönetim kurulu üyeleri tarafından çiçekle karşılandı.

        Yolcuların karşılanmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Takva, uzun süredir üzerinde çalıştıkları Tahran-Van uçak seferlerinin başladığını söyledi.

        Yakın pazarda bulunan ülkelerle ilişkileri iyi bir düzeye taşımak için gayret gösterdiklerini ifade eden Takva, şöyle konuştu:

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        "Uzun yıllardır Tahran'da faaliyet gösteren acentemizin özel bir hava yoluyla vardığı mutabakat çerçevesinde ilk uçak havalimanımıza indi. Dolayısıyla Van diplomatik olarak uluslararası uçuşlar altyapısının oluşturulması konusunda önemli bir merhaleyi de aşmış oldu. Yurt dışı altyapısını oluşturacak organizasyonlar da gerçekleşti. Heyecanlı ve mutluyum. Van'ın Türkiye'nin en önemli çekim merkezlerinden biri olacağını düşünüyorum."

        Kent adına önemli bir gelişmenin yaşandığını dile getiren Takva, "İlk giren yolcu bagajsızdı ve çiçeklerle karşıladık. 2025'te 777 bin İranlı Kapıköy'den ilimize kara yoluyla giriş yapmıştı. Savaşın olmaması durumunda ve sorunların yaşanmaması halinde ilk hedefimiz 1 milyon turiste ulaşmak. Bu uçakta sanırım 80 yolcu var. Bunların 20'ye yakını araştırma yapmak ve Van'ın potansiyelini öğrenmek için geldiler. Onların da burada konaklama ve lojistiklerini destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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        İranlı yolculardan Mahsa Mohammadızaferanı ise kente ilk defa geldiği için heyecanlı olduğunu belirterek, "İranlıların buraya çok geldiğini duydum. İran'daki acentem için görüntü almaya geldim. Uçakların sürekli Van'a gelmesini umut ediyoruz. Kentin İran'a yakın olmasından dolayı merak ediyoruz. İranlılar da buraya gelmeyi istiyor." diye konuştu.

        Abdolreza Shakourı de "Acente olarak İran'ın kuzeyindeki bölgeden geliyoruz. Daha önce birkaç kez Türkiye'ye geldim ama Van'a ilk defa geliyorum, mutluyum." dedi.

        Semira Taheri de otobüs ve araçla saatler süren yolculuğun yerine uçak yolculuğunun daha rahat geçtiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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