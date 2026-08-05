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        Van Gölü'ndeki Çakıl Adası serin suyu ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

        Van'ın Erciş ilçesinde Van Gölü kıyısında yer alan Çakıl Adası, serin turkuaz suyu, beyaz çakıllarla kaplı sahili ve doğal güzellikleriyle yaz aylarında ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 11:32 Güncelleme:
        Van Gölü'ndeki Çakıl Adası serin suyu ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

        Van'ın Erciş ilçesinde Van Gölü kıyısında yer alan Çakıl Adası, serin turkuaz suyu, beyaz çakıllarla kaplı sahili ve doğal güzellikleriyle yaz aylarında ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Van Gölü'nün kuzey kıyısında bulunan Çakıl Adası, berrak ve sodalı suyuyla serinlemek isteyenlere alternatif sunarken, beyaz çakıllarla çevrili sahili ve doğal dokusuyla tropikal adaları andıran manzaralar oluşturuyor.

        Özellikle sıcak yaz günlerinde yoğun ilgi gören plaj, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

        Van Gölü'nün turkuaz suları ile beyaz çakılların oluşturduğu eşsiz manzarada serinleyen ziyaretçiler, gün batımına kadar doğanın tadını çıkarıyor.

        İzmir'den ailesiyle birlikte Van'a tatile gelen Deniz Özçelik, ilk kez ziyaret ettiği Çakıl Adası'na hayran kaldığını söyledi.

        Fırsat buldukça yeniden bölgeye gelmek istediklerini belirten Özçelik, şunları kaydetti:

        "Van Gölü'nün güzelliğini daha önce çok duymuştum. Buraya gelince bizzat görme fırsatı buldum. Gölün sodalı ve tuzlu suyu cilde iyi geliyor. Doğası gerçekten çok güzel. Sahilin beyaz çakıllarla kaplı olmasının sonradan oluşturulduğunu sanıyordum ancak bunun tamamen doğal olduğunu öğrendim. Çakıl Adası görülmeye değer bir yer. Yolunuz düşerse mutlaka uğrayın. Ülkemizin sadece batısında değil, doğusunda da keşfedilmeyi bekleyen çok güzel doğal güzellikler var."

        Ankara'dan ailesiyle bölgeyi ziyarete gelen Yusuf Göktü Koç da Çakıl Adası'nı çok beğendiğini belirterek, "Burası gerçekten çok güzel. Van Gölü'nün görüntüsü etkileyici. Erciş'i çok sevdim. Çakıl Adası'nın kıyısı cam gibi berrak. Turkuaz rengiyle Maldivler'i andırıyor. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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