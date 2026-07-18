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        Van'da "12. Ulupamir Kültür Şöleni" düzenlendi

        Van'ın Erciş ilçesindeki Ulupamir Mahallesi'nde, Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 35. yılı kapsamında "12. Ulupamir Kültür Şöleni" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 17:56 Güncelleme:
        Van'da "12. Ulupamir Kültür Şöleni" düzenlendi

        Van'ın Erciş ilçesindeki Ulupamir Mahallesi'nde, Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 35. yılı kapsamında "12. Ulupamir Kültür Şöleni" düzenlendi.

        Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç eden ve 1982 yılında Erciş'e 22 kilometre uzaklıktaki Ulupamir Mahallesi'ne yerleştirilen Kırgız Türkleri tarafından düzenlenen şenlik renkli görüntülere sahne oldu.

        Şenliğe katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev ve diğer protokol üyeleri, mahallede yaşayan Kırgız Türkleri tarafından atlarla karşılandı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Balcı, Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 35. yıl dönümünü candan ve kalpten kutladığını ifade etti.

        Van'da yıllardır Kırgız Türkleriyle kardeşçe yaşadıklarını dile getiren Balcı, "Kurulan dostluk sofraları ile kadim Türk geleneklerini sürdürmeye devam ediyoruz. Devletimizin farklı kurumlarında görev alarak milletimize hizmet eden, burada yöre halkıyla birlik içinde yaşayarak örf ve adetlerini sürdüren kardeşlerimi tebrik ediyorum. Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıl dönümünü bir kez daha kutluyorum." diye konuştu.

        - "Biz kardeş Türkiye'mizle gurur duyuyoruz"

        Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kazakbaev ise iyi ve kötü günde her zaman kardeş Türkiye'nin yanında yer aldıklarını vurguladı.

        Türkiye'nin de kendilerini yalnız bırakmadığını belirten Kazakbaev, şöyle konuştu:

        "Burası sadece bir yerleşim yeri değil aynı zamanda atalarımızdan miras kalan Kırgız kültürünü, dilini, örf adetlerini ve milli ruhunu günümüzde yaşatmayı başarmış müstesna bir yerdir. Değerli Ulupamir sakinleri, sizler nerede yaşarsanız yaşayın Kırgız dilini, kültürünü, gelenek ve göreneklerini yaşatmaya devam edin. Bu yıl Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 35. yılını kutlayacağız. Kardeş Türkiye'miz 103. yılını kutlayacak. Aynı zamanda Kırgızistan ve kardeş Türkiye'mizin diplomatik ilişkilerinin 35. yılını kutlayacağız. 1991'de Kırgızistan bağımsızlığını ilan ettiğinde Kırgızistan'ı ilk tanıyan kardeş Türkiye olmuştu. Kırgızistan her zaman kardeş ülke Türkiye'mizin yanında. Türkiye, sadece Ortadoğu'da değil dünyada, jeopolitikte, askeri sanayide ve bütün alanlarda lider bir ülkedir. Biz kardeş Türkiye'mizle gurur duyuyoruz."

        AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu da Van'ın renkliliklerle zenginleşmiş bir şehir olduğunu dile getirerek, "Bugün burada Ulupamir'den gelen kıymetli kardeşlerimizin geleneklerini yaşamak, onlarla kucaklaşmak çok güzel. Bu vesileyle Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 35. yıl dönümünü kutluyorum." dedi.

        AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise Van'ın tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, "Türkiye özellikle dost ve kardeş ülkelere, dost ve kardeş milletlere sonuna kadar kucağını açan bir yer. Muhacirleri kucaklamakta hiçbir zaman sıkıntı yaşamadık. Her zaman muhacir kardeşlerimizin yanındayız." şeklinde konuştu.

        AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas da "Kırgız kardeşlerimiz geleneklerinden vazgeçmediler. Kültürlerini hep yaşattılar. İnancımız gereği dini, dili, rengi ne olursa olsun herkesi kucaklamaya devam eden bir milletiz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Balcı, Zorlu ve protokol üyeleri, alanda kurulan Kırgız çadırları, geleneksel kıyafetli erkek ve kadınların yaptığı işlemelerin yer aldığı sergiyi gezdi.

        Ulupamirlilerle sohbet eden ve fotoğraf çektiren katılımcılar, ikram edilen yöresel yemekleri tattı.

        Daha sonra at üstünde hünerlerini sergileyen Kırgız Türkleri, "Kökbörü" adı verilen post kapma oyununu oynadı.

        Oldukça heyecanlı anlara sahne olan post kapma yarışı sonrası halk oyunları gösterileri yapıldı, yarışmalar düzenlendi.

        Balcı, Zorlu ve beraberindekiler daha sonra Sağlık Bakanlığınca mahallede yapımı tamamlanan Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

        Programa, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Erciş Kaymakamı Ahmed Çelik, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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