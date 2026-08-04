Van'da 7 ayda 138 bin ton evsel atık bertaraf edildi

Van Büyükşehir Belediyesinin Entegre Katı Atık Tesisi'nde yılın ilk 7 ayında 138 bin ton evsel atık bertaraf edildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çevre kirliliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir atık yönetiminin sağlanması amacıyla çalışmalar devam ediyor.



İlçelerden düzenli olarak toplanan evsel atıklar, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda işletilen Katı Atık Aktarma İstasyonu'na getiriliyor.



Buradan il merkezindeki Entegre Katı Atık Tesisi'ne taşınan atıklar, çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilirken, çöpten enerji üretimi de gerçekleştiriliyor.



13 ilçeden günlük yaklaşık 655 ton evsel atığın toplandığı kentte, ocak-temmuz döneminde 138 bin ton atık bertaraf edildi.





Tesiste atıklardan enerji üretimiyle çevrenin korunmasına yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.

