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        Van'da düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası'nın üçüncü ayağı tamamlandı

        Van'ın Çatak ilçesinde düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası'nın üçüncü ayağı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 20:27 Güncelleme:
        Van'da düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası'nın üçüncü ayağı tamamlandı

        Van'ın Çatak ilçesinde düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası'nın üçüncü ayağı sona erdi.

        Türkiye Kano Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çatak Kaymakamlığının işbirliğiyle Çatak Çayı'nda düzenlenen şampiyonada 9 ilden 180 sporcu yarıştı.

        Yarışmalar sonunda dereceye giren takımlar için düzenlenen ödül töreninde konuşan Kaymakam Abdullah Sarı, sporun birleştirici bir güce sahip olduğunu söyledi.

        Sporun kardeşlik olduğunu ifade eden Sarı, şunları kaydetti:

        "Sporun tüm dünyada, ülkemizde ve ilçemizde birleştirici bir gücü vardır. Bu organizasyonda da bu gücü hep birlikte görmüş olduk. Başta Sayın Valimize desteklerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Kano Federasyonu Genel Koordinatörümüze ve kıymetli ekibine, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen tüm sporcularımıza, spor kulüplerimize, antrenörlerimize, hakemlerimize, emniyet ve jandarma güçlerimize, AFAD İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür programlarda yeniden buluşuruz."

        Sporculardan Özlem Ecevit ise "Çatak'ta ilk kez yarıştım. Daha önce Tunceli ve Rize'de yarışmıştım. Oralarda da Türkiye derecelerim vardı. Burada da kadınlar kategorisinde tam puan alarak Türkiye birincisi olduk. Van'ı çok sevdim. Çekişmeli ve eğlenceli bir yarış oldu. Yine gelmek isteriz. Burada çok güzel karşılandık, memnun kaldım." dedi.


        Konuşmaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

        Çatak Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törene, Türkiye Kano Federasyonu Rafting Genel Koordinatörü Gürkan Köse, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Engin Fırat Sarıtaş, antrenörler ve sporcular katıldı.

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