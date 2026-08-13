Van'da kadınlar kültür gezisiyle Gevaş'ın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetti

Van'da kadınlar, Büyükşehir Belediyesince düzenlenen kültür gezisi kapsamında Gevaş ilçesinin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini görme fırsatı buldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadınların sosyal ve kültürel hayata katılımlarını artırmak, kentin tarihi ve kültürel değerleri ile doğal güzelliklerini yakından tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlenen kültür gezileri devam ediyor.

Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca düzenlenen programa katılan kadınlar, Gevaş ilçesindeki tarihi ve turistik noktaları ziyaret etti.

İlçede bulunan Selçuklu Mezarlığı ile Halime Hatun Kümbeti'ni gezen kadınlar, tarihi yapılar hakkında bilgi aldı.

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Daha sonra Van Gölü sahilinde vakit geçiren kadınlar, doğayla iç içe zaman geçirdi.