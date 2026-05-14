        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Van'da Kurban Bayramı öncesi otogarda denetim yapıldı

        Van'da Kurban Bayramı öncesi otogarda ücret tarifelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 14:31 Güncelleme:
        Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince Van Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan denetimde, firmaların belirlenen fiyatlara uygun bilet satışı yapıp yapmadığı kontrol edildi.

        Ticaret İl Müdürü Derya Ayaydın, basın mensuplarına, Kurban Bayramı öncesi tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla denetimleri artırdıklarını söyledi.

        Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için denetimlerin devam edeceğini belirten Ayaydın, şunları kaydetti:

        "Otobüs terminalleri ile meyve sebze satışı yapan toptancı halleri üzerinde yoğunlaşan denetimlerimizde, otobüs terminallerinde Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) üzerinden firmaların bakanlığa beyan ettiği fiyat tarifeleri kontrol edilmektedir. Sistemdeki fiyat ile yolcuya kesilen bilet arasında uyumsuzluk tespit edilmesi durumunda aykırılık tutanak altına alınarak idari yaptırım uygulanmaktadır. Ayrıca fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yanıltıcı ilanlar, bilet satış noktalarında tarife asma zorunluluğu gibi unsurlar kontrol edilmektedir."

        Haksız fiyat artışıyla ilgili denetimlerin yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Ayaydın, "Meyve sebze toptancı hallerinde gerçekleştirilen denetimlerde ürün künyeleri incelenerek, ürünün çıkış noktası ile tüketiciye satışa sunulan bedeller karşılaştırılarak fahiş fiyat uygulandığına kanaat getirilen işletmeler tutanak altına alınarak Haksız Fiyat Artışı Denetim Kurulunda değerlendirilmek üzere Bakanlığa iletilmektedir. Ayrıca stokçuluk denetimleri gerçekleştirilmektedir." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

