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        Van'da özel gereksinimli çocuklar "Gençlik ve Spor Festivali"nde eğlendi

        Van'da özel gereksinimli çocukların sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle keyifli vakit geçirmesi amacıyla "Gençlik ve Spor Festivali" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 12:20 Güncelleme:
        Van'da özel gereksinimli çocuklar "Gençlik ve Spor Festivali"nde eğlendi

        Van'da özel gereksinimli çocukların sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle keyifli vakit geçirmesi amacıyla "Gençlik ve Spor Festivali" düzenlendi.

        Van Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Fidanlık Parkı'nda düzenlenen festivalde özel gereksinimli çocuklar, çeşitli sportif ve eğlenceli etkinliklere katılarak doyasıya eğlendi.

        Festivalde çocuklar, oyunlar ve sportif aktivitelerle vakit geçirirken aileler de etkinlik alanında evlatlarının mutluluğuna ortak oldu.

        Festivale katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların ve ailelerinin festivalde keyifli vakit geçirdiğini söyledi.

        Festival kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Tosun, şunları kaydetti:

        "Van Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Yaşlılar Daire Başkanlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Gençlik ve Spor Festivali'ni gerçekleştirdik. 14 yaş grubundaki çocuklarımızı festivalde ağırlayarak güzel bir etkinliğe imza attık. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın da paydaş olduğu bu organizasyonla çocuklarımızın toplumsal yaşama entegrasyonuna, sosyalleşmelerine ve sportif faaliyetlere katılımlarının artırılmasına katkı sağlamayı amaçladık. Bu tür etkinlikler önemli bir farkındalık oluşturuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza yönelik faaliyetlerde kurumlarımızla işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

        Çocuğuyla festivale katılan Hüseyin Üstün de bu tür organizasyonların özel gereksinimli çocukların sosyalleşmesine önemli katkı sunduğunu ifade etti.

        Etkinliklerin artırılması gerektiğini dile getiren Üstün, "Bu tür etkinlikler, çocuklarımızın yeni arkadaşlıklar edinmesine yardımcı oluyor. Sürekli evde, dört duvar arasında kalmaları ruh hallerini de olumsuz etkiliyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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