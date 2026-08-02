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        Van'da refüjdeki bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Van'ın Gürpınar ilçesinde otomobilin refüjdeki bariyere çarpması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 18:37 Güncelleme:
        Van'da refüjdeki bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Van'ın Gürpınar ilçesinde otomobilin refüjdeki bariyere çarpması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Hakkari istikametinden Van'a gelen D.İ. idaresindeki 65 EE 168 plakalı otomobil Çavuştepe Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüjdeki bariyere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2'si ağır 4 kişi, ambulanslarla Gürpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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