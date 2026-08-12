Van'da sulama kanalına düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Paçin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kendisinden bir süre haber alınamayan Paçin'in sulama kanalına düştüğünü fark eden vatandaşlar, çocuğu sudan çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Iğdır'dan ailesiyle gezmek için Muradiye'nin Kandahar Mahallesi'ne gelen 4 yaşındaki Deniz Asaf Paçin, piknik yaptıkları sırada ailesinin yanından uzaklaştı.

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