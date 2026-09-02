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        Van'da Yaz Spor Okullarında 1250 çocuk ve genç sporla buluştu

        Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 12:37 Güncelleme:
        Van'da Yaz Spor Okullarında 1250 çocuk ve genç sporla buluştu

        Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları tamamlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 18 farklı branşta gerçekleştirilen eğitimlere 1250 çocuk ve genç katıldı.

        Yaklaşık iki buçuk ay süren Yaz Spor Okullarında, alanında deneyimli 35 antrenör eşliğinde eğitimler verildi.

        Hafta içi her gün gerçekleştirilen antrenmanlarda katılımcılar hem spor yapma hem de farklı branşlarda kendilerini geliştirme fırsatı buldu.

        Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Sevinç, Yaz Spor Okullarının çocuk ve gençler açısından verimli geçtiğini söyledi.

        Bu yıl 18 farklı branşta 1250 çocuk ve genci sporla buluşturduklarını belirten Sevinç, şunları kaydetti:

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        "Çocuklarımızın yaz tatillerini hem eğlenerek hem de spor yaparak değerlendirmelerine katkı sunduk. Eğitim sürecinde özveriyle görev yapan antrenörlerimize ve çocuklarını bizlere emanet eden ailelerimize teşekkür ediyorum. Spor okullarımızda yeteneklerini ortaya koyan çocuklarımızı kulübümüz bünyesinde değerlendirmeye devam edeceğiz."

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