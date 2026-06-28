Van'daki Dilkaya Deltası'nda gün batımı kanoculara eşsiz manzara sundu

Van'da birçok kuş türüne ev sahipliği yapan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Dilkaya Deltası, gün batımında kano yapan doğaseverlere eşsiz manzara sundu.



Edremit ilçesinde doğal yapısını büyük ölçüde koruyan alanlardan biri olan Dilkaya Deltası, zengin bitki örtüsü, kuş çeşitliliği ve Van Gölü kıyısındaki konumuyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.



Son dönemde fotoğraf tutkunları ve doğa sporlarıyla ilgilenenlerin uğrak noktalarından biri haline gelen deltada düzenlenen kano gezileri, gün batımında kartpostallık görüntülere sahne oluyor.



Van Gölü'nün masmavi suları ile Artos Dağı'nın zirvesinde yaz aylarında dahi erimeyen karın oluşturduğu manzara eşliğinde kamışlar arasında kürek çeken sporcular, doğayla iç içe keyifli anlar yaşadı.



Dronla kaydedilen görüntülerde, güneşin batışıyla göl yüzeyine yansıyan kızıl tonlar ve kanoların oluşturduğu siluetler görsel şölen oluşturdu.

