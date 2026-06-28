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        Van'daki Dilkaya Deltası'nda gün batımı kanoculara eşsiz manzara sundu

        Van'da birçok kuş türüne ev sahipliği yapan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Dilkaya Deltası, gün batımında kano yapan doğaseverlere eşsiz manzara sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 20:40 Güncelleme:
        Van'daki Dilkaya Deltası'nda gün batımı kanoculara eşsiz manzara sundu

        Van'da birçok kuş türüne ev sahipliği yapan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Dilkaya Deltası, gün batımında kano yapan doğaseverlere eşsiz manzara sundu.

        Edremit ilçesinde doğal yapısını büyük ölçüde koruyan alanlardan biri olan Dilkaya Deltası, zengin bitki örtüsü, kuş çeşitliliği ve Van Gölü kıyısındaki konumuyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Son dönemde fotoğraf tutkunları ve doğa sporlarıyla ilgilenenlerin uğrak noktalarından biri haline gelen deltada düzenlenen kano gezileri, gün batımında kartpostallık görüntülere sahne oluyor.

        Van Gölü'nün masmavi suları ile Artos Dağı'nın zirvesinde yaz aylarında dahi erimeyen karın oluşturduğu manzara eşliğinde kamışlar arasında kürek çeken sporcular, doğayla iç içe keyifli anlar yaşadı.

        Dronla kaydedilen görüntülerde, güneşin batışıyla göl yüzeyine yansıyan kızıl tonlar ve kanoların oluşturduğu siluetler görsel şölen oluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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