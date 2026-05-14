Van'dan 150 genç "Bir Gençlik Şöleni" için Kocaeli'ye uğurlandı

Van'da 150 genç, AK Parti tarafından Kocaeli'de düzenlenecek "Bir Gençlik Şöleni"ne uğurlandı.





Şenliğe katılmak üzere AK Parti Van İl Başkanlığı binası önünde toplanan gençler için AK Parti Van İl Gençlik Kolları öncülüğünde uğurlama programı düzenlendi.





Hazırlıkların tamamlanmasının ardından otobüslere binen gençler, 16 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan "Bir Gençlik Şöleni" için yola çıktı.





AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe, yaptığı açıklamada, Van'dan Ankara'ya, Kocaeli'ye, İstanbul'a, Çanakkale'ye ve tüm Türkiye'ye güçlü bir birlik mesajı taşıdıklarını söyledi.



Düzenledikleri programın huzura, kardeşliğe ve "Terörsüz Türkiye" sürecine verilen desteğin göstergesi olduğunu belirten Gültepe, şunları kaydetti:



"Biz gençler, ayrışmanın değil birliğin, terörün değil kardeşliğin yanında durmaya devam edeceğiz. Amacımız, genç kardeşlerimizi Kocaeli'de düzenlenecek Gençlik Şöleni'ne katılmalarını sağlamak, sonrasında ise İstanbul ve Çanakkale gezileriyle ecdadımızın izlerini yerinde görmelerine vesile olmaktır. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ülkemizin daha güçlü yarınları için çalışmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gençliğe verdiği değeri çok iyi biliyoruz. Eğitimden teknolojiye, sanayiden sosyal hayata kadar her alanda gençlerin önünü açan büyük bir liderdir. Bizler de hem 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek vermek hem de bölgedeki genç kardeşlerimizin daha iyi imkanlara ulaşmasına katkı sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."



AK Parti İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Zeynep Uzun ise "Gençlerimizle Kocaeli'de düzenlenecek festivale katılmak üzere bugün yola çıkıyoruz. İl başkanımızın öncülüğünde Van'ı en iyi şekilde temsil edeceğiz. 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda gençliği birlik, kardeşlik ruhunu güçlü bir şekilde yansıtacağız." dedi.



Kocaeli'ndeki buluşma için heyecanlı olduklarını ifade eden gençlerden Asya Binici de "Festivalde gençler olarak vizyon, misyon ve eğlence dolu bir gün geçireceğiz ve orada Van'ı temsilen bulunacağız." diye konuştu.



