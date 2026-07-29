GÜNCELLEME 2 - Yalova'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yalova'nın Armutlu ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.



Kapaklı köyü bölgesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.



Ekipler, alevleri 4 helikopter, 25 arazöz, 5 su tankeri, 10 iş ve hizmet aracı ve 189 personelle kontrol altına almaya çalıştı.



Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.



Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

