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        Yalova'da 1 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

        Yalova'da, 29 Eylül'de bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 19:49 Güncelleme:
        Yalova'da 1 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

        Yalova'da, 29 Eylül'de bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı.

        Yalova-Bursa kara yolundaki kavşakta, E.D. idaresindeki minibüsle çarpışan otomobildeki Naim Arslan'ın hayatını kaybettiği kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, akaryakıt istasyonundan ana yola çıkarak kontrolsüz kavşaktan karşı yöne geçmek isteyen Arslan'ın kullandığı otomobile, orta şeritte ilerleyen minibüsün çarpması yer alıyor.

        Kayıtlarda çarpmanın ardından sürüklenen otomobilin ikiye ayrılması ve refüje çıkan minibüsün ağaca çarparak durması görülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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