Yalova'da 1 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Yalova'da, 29 Eylül'de bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı.
Yalova'da, 29 Eylül'de bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı.
Yalova-Bursa kara yolundaki kavşakta, E.D. idaresindeki minibüsle çarpışan otomobildeki Naim Arslan'ın hayatını kaybettiği kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, akaryakıt istasyonundan ana yola çıkarak kontrolsüz kavşaktan karşı yöne geçmek isteyen Arslan'ın kullandığı otomobile, orta şeritte ilerleyen minibüsün çarpması yer alıyor.
Kayıtlarda çarpmanın ardından sürüklenen otomobilin ikiye ayrılması ve refüje çıkan minibüsün ağaca çarparak durması görülüyor.
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