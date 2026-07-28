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        Yalova'da biri kırmızı bültenle aranan 3 zanlı tutuklandı

        Yalova'daki uyuşturucu operasyonunda kırmızı bültenle aranan şüphelinin de aralarında olduğu 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 20:30 Güncelleme:
        Yalova'da biri kırmızı bültenle aranan 3 zanlı tutuklandı

        Yalova'daki uyuşturucu operasyonunda kırmızı bültenle aranan şüphelinin de aralarında olduğu 3 zanlı tutuklandı.

        Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı ile ticareti yapan ve çeşitli suçlardan aranması bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında tespit edilen adrese özel harekat polisleri desteğiyle operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheli ile sokak düzeyinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 1 kişiyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin ikamet ve üzerlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, şarjör, 25 fişek, 7 parça halinde toplam 217,61 gram çeşitli türlerde uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

        Yapılan sorgulamada, şüphelilerden birinin “kasten öldürme”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma”, “6136 sayılı Kanun'a muhalefet” ve “hırsızlık” suçlarından arandığı, diğerinin ise Interpol tarafından “hırsızlık” suçundan kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

        Interpol tarafından aranan şüpheli hakkında ayrıca “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma” suçundan 20 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 41 bin lira adli para cezası bulunduğu belirtildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

        Ekiplerin ayrı bir çalışmasında ise “kasten öldürme” ve “6136 sayılı Kanun'a muhalefet” suçlarından iki ayrı dosya kapsamında toplam 27 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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