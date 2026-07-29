Yalova'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Yalova'nın Armutlu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Giriş: 29.07.2026 - 15:28 Güncelleme:
Yalova'nın Armutlu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kapaklı köyü bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ekiplerin 3 helikopterle havadan, 15 arazözle de karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ