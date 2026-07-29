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        Yalova'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 15:28 Güncelleme:
        Yalova'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kapaklı köyü bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Ekiplerin 3 helikopterle havadan, 15 arazözle de karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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