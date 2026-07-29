Yalova'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Yalova'nın Armutlu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.



Kapaklı köyü bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Ekiplerin 3 helikopterle havadan, 15 arazözle de karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

